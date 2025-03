Hockey Ragusa, esordio storico in A2: lotta alla pari ma il Brescia vince 2-1

Una data storica per lo sport ragusano, quella di oggi, con il debutto assoluto dell’Hockey Club Ragusa in Serie A2. Al campo Colajanni, davanti a un pubblico caloroso, i biancazzurri hanno sfidato il Brescia, cedendo di misura per 1-2 al termine di una gara combattuta.

Nonostante il rammarico per le tante occasioni sprecate, soprattutto sui corti, la squadra ha dimostrato di potersela giocare alla pari contro avversari di alto livello. A rendere ancora più speciale la giornata è stato il primo storico gol in Serie A del club, segnato dal giovane talento Under 20 Daniele Nicosia.

Sugli spalti, tanti tifosi e anche le istituzioni cittadine, con il sindaco Peppe Cassì e l’assessore allo sport Simone Digrandi, che hanno sostenuto la squadra in questo debutto. Proprio in vista dell’esordio, il Comune aveva provveduto a migliorare alcuni aspetti dell’impianto sportivo, tra interventi alle reti e alla logistica, per garantire la migliore esperienza possibile a giocatori e pubblico.

Un inizio che, nonostante il risultato, lascia sensazioni positive: l’Hockey Club Ragusa ha dimostrato di essere pronto per questa nuova avventura e determinato a farsi valere nel campionato di A2. Foto di repertorio

