Slalom delle due città barocche. La gara automobilistica sulla provinciale Scicli – Modica

L’evento sportivo inizierà a partire dalla 9,30 ed interesserà tutto il tracciato dei tornati di contrada Spana che dal centro abitato di Scicli portano a Modica. L’ordinanza di regolamentazione del traffico emanata dal Comune di Scicli prevede il divieto di transito in via San Nicolò, a partire dall’intersezione con la via Modica-Fiumelato-Scicli domani dalle 7 alle 16.

Tanti gli iscritti allo Slalom delle due città barocche, manifestazione che sta divenendo un classico evento sportivo sulla strada provincia Sp 42 Scicli-Modica. Le gare si terranno di mattina ed entro il primo pomeriggio si dovrebbero ultimare.

© Riproduzione riservata