Allo sciclitano Vincenzo Pelligra un bronzo al Sarajevo European Open 2024 di judo

Per l’atleta sciclitano Vincenzo Pelligra, cresciuto nella società Koizumi Jecodep judo di Scicli e ora in forza al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria, è arrivata una meritatissima medaglia di bronzo al Sarajevo European Open 2024 di Judo. L’evento sportivo si è svolto nei giorni scorsi presso l’Arena Hills a Sarajevo ed ha visto la partecipazione di 161 atleti provenienti da 23 Nazioni. Un appuntamento che ha avuto tutte le caratteristiche di un evento sportivo di livello internazionale. Ad organizzarlo la Judo Federation of Bosnia and Herzegovina.

A Vincenzo Pelligra che, assieme a Savita Russo, porta avanti la forza dello judo in campo internazionale e che da poco è entrato sempre assieme all’olimpionica ragusana Savita Russo a fare parte del gruppo sportivo Fiamme Azzurre del corpo della Polizia Penitenziaria, vanno i complimenti per l’importante vittoria fuori dai confini nazionale e per aver portato in alto i colori della squadra con determinazione e talento. I due atleti sono l’orgoglio della società di judo sciclitana che ha nell’allenatore Maurizio Pelligra la punta di diamante essendo colui che ha cresciuto e preparato giovani risutlati poi dei talenti in questa disciplina sportiva.

