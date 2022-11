Andrea Caschetto svela in diretta “Ho conosciuto mio padre solo un giorno, prima del tumore al cervello”

Il ragusano Andrea Caschetto ospite su Rai Uno del programma “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone, ha svelato di non aver mai avuto un rapporto d’affetto con suo padre. L’ha conosciuto solo un giorno a Roma, pochi giorni prima dell’intervento chirurgico che Andrea ha subito a causa di un tumore al cervello. E Caschetto è infatti il cognome della mamma Sara perché il padre, che adesso è scomparso, non l’ha mai riconosciuto. In diretta tv Andrea ha anche rivelato che si è sottoposto appunto all’intervento medico a causa del tumore che lo ha portato ad avere una scarsissima memoria. Ricorda solo le emozioni positive e alcuni ricordi prima del suo stesso intervento. Da qui la scelta di scrivere un libro.

ACQUISTA QUI IL NUOVO LIBRO DI ANDREA CASCHETTO PREMENDO QUI PER AVERE LO SCONTO

E’ il terzo libro di Andrea Caschetto e si intitola “Memoria zero, sorrisi a mille” in cui il giovane siciliano racconta la sua vicenda personale ma ripercorre anche alcune delle tappe importanti della sua vita che l’hanno portato in giro per il mondo a “dispensare” sorrisi negli orfanotrofi con l’obiettivo di essere in futuro un padre legato ai propri figli.

ACQUISTA QUI IL NUOVO LIBRO DI ANDREA CASCHETTO PREMENDO QUI PER AVERE LO SCONTO

E’ ormai individuato come mister smile visto che Andrea spesso sorride. E un ambasciatore del sorriso e delle buone azioni, e anche per questo motivo è stato ospite all’Onu. Ma, ha confidato durante il programma tv, l’incontro che l’ha più colpito tra i tanti fatti nel mondo, è quello nel carcere minorile di Palermo.

ACQUISTA QUI IL NUOVO LIBRO DI ANDREA CASCHETTO PREMENDO QUI PER AVERE LO SCONTO