Ancora un tentativo di furto a Vittoria, stavolta in un negozio di mobili

Ancora un tentativo di furto sventato a Vittoria, stavolta in un negozio di mobili. L’episodio si è verificato la scorsa notte. Grazie all’attivazione dell’antifurto, sono intervenute sul posto le guardie giurate di un noto istituto di vigilanza che hanno mancato di poco i ladri, i quali si erano dati alla fuga.

SUL POSTO INTERVENUTI I CARABINIERI E LA POLIZIA



Immediatamente allertato il Commissariato di P.S. e i Carabinieri di Vittoria, inviavano in ausilio le loro volanti con gli Agenti.

Le Guardie Giurate hanno trovato forzata e aperta la porta d’ingresso antipanico.

Il proprietario, arrivato sul posto, ha affermato che i ladri non erano riusciti a portar via niente.