Ancora un incidente sul lavoro, stavolta al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria: bancale cade su un giovane

Ancora un incidente sul lavoro si è verificato a Vittoria, stavolta al mercato ortofrutticolo. Un bancale di zucchine è caduto addosso a un giovane operaio di 30 anni. L’incidente si è verificato mentre la merce veniva spostata con un muletto da una postazione all’altra.

L’OPERAIO NON E’ RIUSCITO AD EVITARLO

Molto probabilmente, a causa di una buca presente nell’asfalto o comunque delle cattive condizioni della strada, è caduto uno dei bancali che veniva trasportato dal muletto del peso di circa 1.200 kg circa.

Purtroppo, il giovane operaio non è riuscito a mettersi al riparo e avrebbe tentato di salvare il carico, restando ferito. Per fortuna non è in pericolo di vita, si sarebbe rotto una gamba. E’ stato trasportato al Guzzardi di Vittoria dal personale del 118.

Sul posto è intervenuta la polizia e lo SPRESAL.

Foto: Repertorio. Ricerca fotografica Franco Assenza