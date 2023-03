Ancora ladri che agiscono di giorno: tentato furto in una casa a Marina di Acate

Ancora ladri che agiscono in pieno giorno. Stavolta è successo a Marina di Acate. I ladri hanno tentato di intrufolarsi all’interno di un’abitazione estiva.

INFISSI MANOMESSI, MA DALLA CASA NON MANCAVA NULLA

Per fortuna, è scattato l’allarme ed è intervenuta la sicurezza privata: nel retro dell’immobile un infisso in alluminio era stato manomesso e vi era anche la finestra aperta, ma dei ladri nessuna traccia. Sono stati poi immediatamente chiamati gli agenti di polizia. Il proprietario, convocato, ha accertato che per fortuna i ladri non erano riusciti a rubare niente.