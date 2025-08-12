Anche Scicli promuove la sicurezza: bus navetta gratuiti per una movida senza rischi

Il Comune di Scicli si schiera al fianco dei giovani e della sicurezza stradale aderendo alla campagna promossa dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, mirata a prevenire gli incidenti legati alla guida in stato di ebbrezza durante la movida estiva.

Dal 12 agosto e per tutto il mese, con alcune date anche a settembre, saranno attivi bus navetta gratuiti che collegheranno le principali località balneari e di intrattenimento del territorio: Sampieri, Cava D’Aliga, Scicli, Donnalucata, Marina di Ragusa e Koala Maxi.

Il servizio, con partenze serali alle 20:30 e 22:30 e rientri alle 2:00 e 3:00, offre ai giovani un’alternativa sicura all’uso dell’auto privata, per godersi la vita notturna senza rischi.

Le fermate

Ecco le fermate: Sampieri (Rotonda), Cava D’Aliga (Piazza Mediterraneo), Scicli (Largo Gramsci – fermata AST), Donnalucata (fermata AST davanti Jammola), Marina di Ragusa (rotonda carabinieri, fermata AST vicino parcheggio Padre Pio) e Koala Maxi (parcheggio antistante la discoteca).

