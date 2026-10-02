Anche lo Scicli Bruffalori al “Pietro Scollo” di Modica.

di Pinella Drago – Lo stadio modicano di contrada Caitina ospiterà oltre che lo Scicli C.R. anche lo Scicli Bruffalori. La prima squadra milita nel campionato di Prima Categoria e la seconda in quello di Seconda Categoria. Mentre lo Scicli C.R. giocherà la seconda giornata al “De Simone” di Siracusa contro l’Atletico Siracusa, domani pomeriggio lo Scicli Bruffalori alle 15.30 sarà al “Pietro Scollo” per ospitare il Real Pachino. I ragazzi del tecnico Peppe Betto sono attesi ad una gara importante per rimediare la sconfitta patita nella prima giornata di campionato. La squadra che è ben strutturata con nuovi innesti dovrebbe riuscire a recuperare il passo falso della settimana scorsa. L’utilizzo del “Peppe Scollo” di Modica è possibile grazie alla disponibilità dalla giunta Monisteri ad ospitare le squadre di calcio sciclitano nel suo impianto a norma, particolare che, invece, non ha lo stadio comunale “Ciccio Scapellato” di Scicli atteso ad un intervento di ristrutturazione già finanziato dalla Regione con fondi già disponibili.

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