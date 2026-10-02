L’Avimec Modica manda già un segnale: rimonta, trofeo e adesso un altro esame

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L’Avimec Modica prosegue la preparazione in vista dell’avvio del campionato di Serie A3. Dopo la vittoria nel quadrangolare di Corigliano, la formazione biancoazzurra è tornata al lavoro al PalaRizza con l’obiettivo di migliorare condizione, intesa e meccanismi di gioco. Il prossimo banco di prova è già fissato: martedì alle 17, al PalaCalafiore, test match contro la Domotek Reggio Calabria.

Indicazioni positive sono arrivate dal trofeo “Città del Codex e del Castello”, conquistato dai modicani dopo il successo contro i padroni di casa del Corigliano Volley e la rimonta nella finale contro Castellana, avversaria che l’Avimec ritroverà anche nella prima trasferta di campionato.

Tra i giocatori messisi in evidenza nel quadrangolare c’è Biagio Pappalardo. “È stato un bel torneo – commenta il libero –. Siamo riusciti a imporci in quattro set contro Corigliano e poi abbiamo affrontato Castellana. Eravamo sotto di due set, ma giocando da squadra siamo riusciti a recuperare e a conquistare il trofeo al tie-break”.

Pappalardo guarda con fiducia alla nuova stagione: “Credo che sia stata costruita una squadra che può fare bene. Le ambizioni sono alte e insieme allo staff tecnico lavoriamo ogni giorno per creare qualcosa di importante”. Poi l’appello al pubblico: “Quest’anno siamo l’unica squadra siciliana in Serie A3 e abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi. Li aspettiamo numerosi al PalaRizza”.

Più prudente l’analisi di Vincenzo Nastasi, che sottolinea come il gruppo abbia ancora margini di crescita. “Dobbiamo arrivare all’amalgama perfetto, ma i nuovi si stanno ambientando molto bene. Sono giocatori con grande esperienza nella categoria e questo ha facilitato la costruzione della coesione del gruppo”.

Le due vittorie ottenute a Corigliano, secondo Nastasi, rappresentano soprattutto un passaggio nella preparazione: “Danno morale, ma continuo a considerarle due test match. Dobbiamo lavorare ancora per trovare la giusta quadra e diventare una squadra difficile da affrontare”.

Un primo assaggio del campionato è arrivato proprio dalla finale contro Castellana. “Ha dimostrato di essere una squadra solida, forte e ben allenata e ci ha messo in difficoltà. Alla prima giornata, in casa loro, sarà ancora più complicato. Noi dobbiamo crescere soprattutto nella ricezione e nel contrattacco, che dovrà diventare una delle nostre armi”.

L’Avimec continuerà ad allenarsi al PalaRizza fino a sabato mattina. Coach Distefano concederà poi al gruppo un giorno e mezzo di riposo prima della ripresa della preparazione. Nel mirino c’è già il prossimo appuntamento precampionato: martedì alle 17 al PalaCalafiore contro la Domotek Reggio Calabria, un altro test utile per misurare i progressi della squadra in vista dell’esordio in Serie A3.

Per RagusaOggi, come titolo più curioso e meno da comunicato stampa, userei: “Avimec Modica, il trofeo è già in bacheca ma Nastasi frena: «Ci manca ancora una cosa»”.

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