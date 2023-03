Anche i lavoratori delle “Masserie” potranno riposare: centro commeciale chiuso a Pasqua, Pasquetta e Primo Maggio

E’ una buona notizia per tutti i lavoratori del centro commerciale che da troppo tempo lamentavano questa situazione: le “Masserie” di Ragusa resteranno chiuse a Pasqua, Pasquetta e il Primo Maggio. Finalmente, dopo tanti anni di lotta, la direzione del centro commerciale ha accolto le richieste dei lavoratori e delle sigle sindacali.

LA POLEMICA ERA SCOPPIATA A NATALE

Come si ricorderà, una feroce polemica era scoppiata in occasione delle festività natalizie. In quell’occasione, i lavoratori avevano chiesto di restare a godersi le proprie famiglie il 26 dicembre ma purtroppo, nonostante la raccolta firme, il centro commerciale era rimasto aperto.

RESTARE APERTI DURANTE LE FESTIVITA’ CONVIENE?

Quello che molti lavoratori hanno sempre sottolineato, in occasione di queste festività è che in fin dei conti, non esiste un vero e proprio guadagno durante queste giornate. La maggior parte delle persone va al centro commerciale solo ed esclusivamente per “passeggiare”, per trascorrere un po’ di tempo, ma non per effettuare degli acquisti.

Nelle prossime settimane, vi sarà anche un aggiornamento per quanto riguarda proprio le festività natalizie.

La Fisascat Cisl, ad esempio, ha proposto un protocollo d’intesa contenente sempre più linee guida per il rispetto del Ccnl e quindi del lavoro festivo e domenicale che, in buona parte, risulta già essere regolamentato dal contratto collettivo.