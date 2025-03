Anche gli insegnanti vogliono “costruire un domani più verde”. A Comiso uno speciale progetto Erasmus

Si è conclusa nei giorni scorsi un’importante fase del progetto Erasmus+ KA122 “Costruire un domani più verde”, un’iniziativa che punta a rafforzare la formazione dei docenti sui temi della sostenibilità ambientale.

Coordinato dall’insegnante Emanuela Melfi, il progetto ha visto la partecipazione di dieci docenti dell’Istituto Comprensivo Pirandello di Comiso, coinvolti in un’esperienza formativa presso la CEKDEV International Education & Development Academy di Antalya, in Turchia. Qui hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con colleghi europei – tra cui quelli provenienti dalla Lettonia – e di condividere metodologie innovative e buone pratiche per l’educazione ambientale.

Sostenibilità e innovazione didattica: i temi affrontati

Durante la mobilità, gli insegnanti hanno approfondito tematiche di fondamentale importanza, tra cui: sostenibilità ambientale e pratiche per un futuro più verde, educazione al cambiamento climatico e consapevolezza ecologica, problem solving per affrontare le sfide ambientali, principali problemi globali legati all’ambiente, biodiversità ed ecosistemi, risorse da proteggere.

Oltre agli approfondimenti teorici, i docenti hanno partecipato a laboratori pratici, come il calcolo della Carbon Footprint, utile a comprendere e ridurre l’impatto ambientale delle proprie scelte quotidiane. Inoltre, hanno sperimentato strumenti digitali innovativi per insegnare agli studenti le energie rinnovabili in modo interattivo.

Uno degli aspetti più rilevanti è stato l’approfondimento sulla gestione sostenibile della mensa scolastica, un’area critica per lo spreco alimentare e la raccolta differenziata. Grazie alle competenze acquisite, gli insegnanti potranno ora proporre strategie per ridurre gli sprechi e migliorare il riciclo, trasformando la scuola in un ambiente più sostenibile.

Un progetto in continua crescita

La formazione si è conclusa con un momento di confronto tra i vari gruppi di docenti europei e con la cerimonia di consegna degli attestati, riconoscimento dell’impegno e della crescita professionale dei partecipanti.

Il progetto, però, non si ferma qui. Un nuovo gruppo di cinque docenti dell’IC Pirandello è già arrivato ad Antalya per iniziare il proprio percorso di formazione. Questa staffetta educativa ha l’obiettivo di diffondere le competenze acquisite, coinvolgendo un numero sempre maggiore di insegnanti e studenti in attività di sensibilizzazione ambientale.

Una scuola sempre più internazionale e innovativa

La dirigente scolastica, prof.ssa Francesca Lauria, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando come esperienze di questo tipo siano fondamentali nel processo di internazionalizzazione della scuola. Ha ribadito l’importanza della formazione continua del personale scolastico, consapevole che il confronto con realtà europee sia essenziale per offrire agli studenti un’educazione moderna e al passo con le sfide globali.

