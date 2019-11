Anche a Pozzallo le giornate dedicate alla prevenzione e alla cura del diabete - Ragusa Oggi

Anche a Pozzallo le giornate dedicate alla prevenzione e alla cura del diabete

Concluse a Pozzallo le giornate dedicate da Helios Med Onlus alla prevenzione e alla cura del diabete

e delle sue complicanze. Attualmente, 1 persona su 10 nel mondo convive con questa malattia e

non a caso, già da qualche anno, l’IDF (International Diabetes Federation) assegna alla famiglia un

ruolo educativo primario, focus tematico che ha permeato trasversalmente tutte le attività di

sensibilizzazione realizzate dal 14 al 17 novembre u.s.

Principalmente il contatto e la relazione con alunni, insegnanti e, indirettamente, anche con i

genitori, hanno rinsaldato una collaborazione viva e dinamica con il mondo della scuola dando vita

a dei momenti significativi ed intensi. In particolare, il BLUE EVENT AT PRIMARY SCHOOL ha

coinvolto i bambini delle classi quinte del Circolo Didattico e degli Istituti Comprensivi “Amore” e

“Rogasi” in giochi motori e simbolici attraverso cui scoprire le parole – chiave che conducono alla

conoscenza e alla prevenzione del diabete, mentre gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Rogasi” in

Piazza Municipio hanno composto, tenendosi per mano, il BLUE CIRCLE, oramai simbolo

internazionale della lotta al diabete.

Successivamente, allo Spazio Cultura “Meno Assenza”, è stato sorprendente ascoltare gli studenti

del Liceo Scientifico di Pozzallo in una CONFERENCE ABOUT DIABETES, durante la quale, a

conclusione del percorso di alternanza scuola – lavoro, ogni gruppo di ricerca ha presentato l’eposter

elaborato per divulgare e argomentare uno degli aspetti del diabete.

L’incipit domenicale è stato affidato, come da tradizione, all’Inno di Mameli, intonato dalla Corale

Polaris Pozzallo diretta dalla maestra Grazia Colombo, mentre le dichiarazioni d’apertura

dell’Assessore Uccio Agosta e della Presidente Maria letizia Iabichella, anima di Helios Med Onlus,

hanno dato l’avvio al WDD RUN, la passeggiata non competitiva di 5 km che sottolinea l’importanza

dell’attività motoria sia nella cura che nella prevenzione del diabete.

Le attività programmate per il WDD 2019 si sono arricchite del patrocinio del Comune di Pozzallo e

del sostegno di vecchi e nuovi compagni di viaggio, enti istituzionali e associativi che Helios Med

Onlus, domenica pomeriggio, ha voluto riunire attorno a una TAVOLA ROTONDA sul territorio e per

il territorio. Intorno ad essa i rispettivi rappresentanti, che si sono avvicendati in un’intensa

maratona di interventi, Roberto Ammatuna, Sindaco di Pozzallo, Don Salvatore Cerruto, Vicario

foraneo del Vicariato di Pozzallo, Concetta Vindigni, Presidente FIDAPA Pozzallo, Adriana Curcio,

Presidente Pass FIDAPA, Quintilia Celestri, Fisiatra FIDAPA, M. Luisa Floridia, Dirigente Sanitario

AVIS, M. Antonietta Emmolo, Presidente UNI3, Luigi Ammatuna, Presidente Rotary club Pozzallo –

Ispica, Giorgio Pisana, Rotary Club, Luigi Tussellino, Lega Navale Italiana, Mara Aldrighetti, Dirigente

Istituto d’Istruzione Superiore “G. La Pira” e Circolo Didattico, Martina Scala, responsabile progetto

Helios per le scuole primarie, Roberto Puglisi, Docente Liceo Scientifico, Giovanna Pediliggieri,

Docente I. Comprensivo “Rogasi”, Veronica Veneziano, Dirigente Scolastico I. Comprensivo

“Amore”, Rosario Pulvirenti, Pediatra Medicina Generale, Gianluca Blandino, ex consigliere

nazionale AIC, Fausto Assenza, responsabile progetto Helios per le scuole secondarie, nonché la

stessa M. Letizia Iabichella, anche come direttore scientifico del corso ECM DIA, hanno delineato

intenti e programmato azioni all’interno delle loro realtà volte alla prevenzione del diabete. È nata

così una prima mappa di azioni consapevoli e responsabili tese a promuovere una cultura che

abbracci corpo e spirito di ogni uomo, come necessità di un nutrimento materiale e spirituale sano

a salvaguardia del bene più prezioso che è la salute. A conferma di ciò, emozionanti sono stati gli

interventi musicali delle maestre Grazia Colombo e Marzia Poidomani della Polaris Pozzallo e dei

maestri Giovanni La Ferla e Antonella Vindigni dell’Associazione Musica e Parole.

A conclusione il blu ha illuminato lo Spazio Cultura in contemporanea alla fontana dei due Fiumi di

Modena; blu lighting voluto per iniziativa del Coordinamento ER Helios Med Onlus di Modena, con

il Patrocinio del medesimo Comune e in collaborazione con Hera servizi Energia.

In occasione del WDD 2019 sono state attivate le sedi regionali di Helios Med Onlus in Puglia, in

Emilia Romagna e in Veneto.