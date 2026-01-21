Amore per la natura e mani nella terra: i Pirati della Marza al fianco della biodiversità

“Lavoriamo ai Pantani insieme con la Fondazione Pro Biodiversità” questo il messaggio che arriva dal gruppo “I Pirati della Marza” impegnato, fin dalla sua costituzione, nel garantire la pulizia del territorio ispicese. Venerdì mattina, alle 9:30, appuntamento nel parcheggio proprio all’ingresso della Riserva naturale dei Pantani Longarini e Cuba della Fondazione tedesca Biodiversità che ha creato, negli ultimi anni, un habitat naturale di grande pregio sia per la fauna che per la flora. Quello di venerdì è il primo incontro di volontariato dell’anno 2026 dei Pirati della Marza alla Fondazione Pro Biodiversità e sarà interamente dedicato alla cura delle piante. “Ci siamo innamorati di questo posto, di ciò che sperimentiamo lì, nel lavoro che facciamo insieme ai meravigliosi BurdGuard. E tutto questo in un luogo rinaturalizzato, tranquillo e pulito. Chiunque voglia unirsi a noi è il benvenuto, munito di guanti e buon umore” – è quanto trasmettono i componenti del gruppo fortemente legati alla salvaguardia della natura e dell’ambiente.





