Amicizia e avventura, Miriam Viola incontra i più piccoli alla Mondadori Bookstore Scicli

Appuntamento alle 18 con i più piccoli che saranno accolti nei locali della libreria sita nei bassi di Palazzo Scimone in piazza Busacca per un incontro con Miriam Viola, autrice del libro “Il tesoro delle gnomo”. Sarà l’occasione per una lettura animata ed un laboratorio creativo dedicato ai più piccoli. L’ultimo lavoro (2025) della scrittrice ed illustratrice è un viaggio incantato che dimostra che la vera magia risiede nell’amicizia e nell’avventura. Un’occasione speciale per ascoltare una storia, giocare con la creatività e scoprire che ogni piccolo tesoro può nascondersi molto vicino a noi. La trama: Diego ha sempre desiderato uno gnomo e per il suo compleanno riceve un bellissimo gnomo giocattolo. I due diventano inseparabili, fino a quando, durante un’escursione con suo padre, lo gnomo si anima grazie alla magia della foresta. Lo gnomo rivela che è stato trasformato in pupazzo perché il suo tesoro è stato rubato da un troll cattivo e nascosto tra i rami di un ulivo. Diego si lancia in una divertente caccia al tesoro tra diversi tipi di alberi, fino a trovare lo scrigno e liberare il suo amico. Il tesoro, fatto di oggetti semplici, dimostra che la vera magia risiede nell’amicizia e nell’avventura.

