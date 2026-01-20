Scicli apre la sua stagione letteraria: Giulia Blasi debutta al Mondadori Bookstore

E’ il primo evento letterario che Mondadori Bookstore, di via Nazionale al civico 80, presenta a Scicli. Aperta da un mese nei bassi di Palazzo Scimone con affaccio sulla suggestiva piazza Busacca, la libreria apre una stagione di appuntamenti con autori e critici letterari. Sabato a palazzo Spadaro, in via Francesco Mormino Penna, arriva Giulia Blasi con il suo libro “La Felicità è Un Atto Politico”, Rizzoli Editore. Un evento organizzato in collaborazione con Arcigay Ragusa. Modera la serata la giornalista Marianna Triberio. Il libro è il racconto/riflessione su un’epoca che ci vuole tristi, performanti e soli e scegliere di perseguire la felicità può davvero essere considerato un gesto radicale. Ci hanno convinti che la felicità sia un premio da conquistare da soli. Ma la realtà è un’altra: la felicità è un atto politico, una forma di resistenza collettiva. E’Il libro di giulia Blasi è un libro attuale e tempestivo che non offre soluzioni ma alleanze e non promette la felicità, ma invita a reclamarla come bene comune perché ‘insieme’ è la via per perseguire e promuovere la pace. Un racconto tra lucidità e ironia, che smonta le idee tossiche e distorte intorno a potere, corpo, vita e lavoro; quelle che, sintetizzate nel sistema economico, culturale e sociale, ci fanno sempre in difetto. Un libro per richiamare la felicità come bene comune”. Appuntamento alle 18:30 a palazzo Spadaro per il debutto di una stagione letteraria di grande pregio verso la quale il pubblico sciclitano rivolge la massima attenzione forte della curiosità di quanto verrà proposto dagli organizzatori di volta in volta e forte della vocazione culturale di cui gode la cittadina iblea, culla di scrittori, pittori e scultori. Marianna Triberio accompagnerà il racconto della 53enne scrittrice, formatrice e public speaker, come lei stessa ama definirsi. Nata a Pordenone, Giulia Blasi vive a Roma (“dove sto benissimo e non vorrei essere altrove”), scrive libri ed insegna. Prima allo IED Milano e da 8 anni a Roma, allo AANT, titolare della cattedra di Storia del costume. Ha condotto Hashtag Radio 1, programma quotidiano dedicato alla satira su Twitter e si dice “allergica ai minchiarimenti, ai maschilismi casuali e alla gente che pensa di sapere meglio di te come va il mondo”.

