Altri due incidenti stradali, uno tra Marina di Ragusa e Santa Croce Camerina

Altri due incidenti stradali oggi in provincia di Ragusa. Uno, piu’ serio, è avvenuto tra Marina di Ragusa e Santa Croce Camerina e uno alle porte di Giarratana.

Nel primo, sono rimaste coinvolte tre autovetture sulla strada che conduce da Marina a Santa Croce. L’incidente, pare originato da un tamponamento che avrebbe provocato il ribaltamento di una autovettura, ha destato preoccupazione. Ci sarebbero alcuni feriti.

Alle porte di Giarratana, una coppia di coniugi in macchina ha sfondato il guard rail perdendo il controllo dell’autovettura ed è precipitata in una piccola scarpata per un paio di metri. Sono stati spccorsi e trasferiti al pronto soccorso del Giovanni Paolo II. A quando al momento noto, non ci sarebbero feriti gravi

Ricerca fotografica incidente sulla strada 36 a cura di Franco Assenza

