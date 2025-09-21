Allo Scicli la prima di andata di Coppa Italia. Il Frigintini esce sconfitto dallo “Scapellato”

Definita buona la prima di questo abbrivio calcistico con lo Scicli che ha vinto, per 1-0, la gara casalinga valevole quale primo turno, quello di andata, di Coppa Italia. Ad infilzare il pallone sulla porta del Frigintini è stato l’ex Angelo Pisana che fino allo scorso anno aveva vestito i colori modicani con sul braccio la fascia di capitano. Una gara vivace seppure sotto un sole cocente ed un caldo asfissiante. La rete dell’1-0 è arrivata con un bel colpo di testa di Pisana, su calcio d’angolo di Gazzè, dopo 9 minuti di gioco. Per il resto la gara non racconta molto: ci sono state un paio di occasioni per lo Scicli che avrebbe potuto raddoppiare ma Gazzè e Anderson hanno fallito, pur solitari davanti al portiere, le reti. Una vittoria arrivata in un momento delicato proprio quando c’è stato l’esonero del tecnico Uccio Pisani. A due giorni dalla gara, infatti, l’allenatore scelto ad inizio di preparazione è stato “licenziato”. Sul fronte del rimpiazzo nel ruolo c’è la buona notizia che già martedì sarà presentato il nuovo allenatore. Si tratterebbe – secondo quanto fa trapelare la dirigenza – di una figura importante e di grande esperienza. Al momento si sa solo che il nuovo tecnico che andrà a “guidare” i cremisi nel campionato di Promozione girone D ha allenato anche in Serie D ed Eccellenza. Notizia, questa, che sta registrando tanta curiosità attorno al nome, al momento top-secret.









