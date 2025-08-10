Allerta UE: in circolazione un lotto falso di un farmaco contro il diabete

L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco.

Il lotto incriminato ha data di scadenza 02/2017. Le autorità sospettano che alcune confezioni possano essere falsificate e hanno disposto un ritiro precauzionale del prodotto in tutta Europa.

Secondo l’EMA, le penne contraffatte presentano numeri di lotto, codici a barre 2D e numeri di serie univoci provenienti da confezioni originali. Tuttavia, durante la scansione elettronica, i numeri di serie risultano inattivi, segnalando così la possibile falsificazione. Sono state inoltre riscontrate differenze nell’aspetto tra la penna originale e quella falsa, anche se non si esclude che possano circolare altre varianti di contraffazione.

Le autorità sanitarie invitano chiunque possieda una confezione di questo lotto a:

Sospendere immediatamente l’uso del prodotto

del prodotto Contattare la propria farmacia per verificare il numero di lotto

per verificare il numero di lotto Restituire la confezione presso il punto vendita dove è stata acquistata

presso il punto vendita dove è stata acquistata Consultare il medico o il farmacista per garantire la continuità della terapia

Il presidente dello Sportello dei Diritti, Giovanni D’Agata, ribadisce che si tratta di un provvedimento a scopo precauzionale e che non riguarda altri lotti del farmaco. Per qualsiasi dubbio, i pazienti sono invitati a rivolgersi al proprio medico curante o al farmacista di fiducia.

