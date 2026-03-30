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Allerta Polizia Postale: crescono le frodi “Man in the Middle”. Come difendersi
30 Mar 2026 12:01
La Polizia Postale lancia un nuovo allarme per la crescente diffusione della frode informatica conosciuta come “Man in the Middle”, una tecnica che negli ultimi mesi ha colpito numerose aziende e utenti privati, con conseguenze potenzialmente gravissime. La truffa, consiste nell’intercettare e manipolare le comunicazioni tra due parti, come un utente e un sito web o tra aziende e fornitori, al fine di rubare dati sensibili e denaro.
In pratica, l’attaccante si inserisce silenziosamente tra le due entità comunicanti, leggendo e talvolta modificando i messaggi scambiati. Una sorta di “spionaggio digitale” che può tradursi in fatture false con IBAN contraffatti, richieste di pagamento urgentissime o comunicazioni apparentemente ufficiali, difficili da distinguere da quelle reali.
La frode colpisce soprattutto aziende che effettuano transazioni frequenti con fornitori italiani o esteri, ma può interessare qualsiasi utente che utilizzi connessioni internet non sicure. Gli esperti ricordano che anche piccole variazioni nell’indirizzo e-mail del mittente possono indicare un attacco, e che la prontezza nel verificare ogni richiesta di modifica dell’IBAN tramite canali alternativi può fare la differenza tra sicurezza e danni economici.
Le autorità consigliano di implementare sistemi di protezione avanzati sulle caselle di posta e server aziendali, come l’autenticazione a più fattori e filtri antispam, e di segnalare subito qualsiasi tentativo sospetto al Commissariato di PS Online o all’istituto bancario di riferimento.
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