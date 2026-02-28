Allerta lungo le strade interne del Ragusano: improvvisa presenza di volpi rosse

Sono soprattutto le strade interne, quelle che ricadono nelle zone rurali e che portano verso i centri montani e verso il capoluogo. Da Scicli verso Ragusa le arterie che attraversano le campagne sono più di una ed è qui che sarebbero state notate dal alcuni automobilisti degli esemplari di volpi rosse. E’ questo il periodo in cui esse si muovono nei territori dove hanno le loro tane. E’ in questi mesi che “cacciano” per trovare il cibo per i loro cuccioli tenuti gelosamente nella tana. Nelle prime settimane di vita sono le mamme-volpi a dare il sostentamento ai cuccioli: dal latte che producono alle prede che riescono a portare. Le tane sono spesso a meno di 300 metri dalla strada in cui vengono avvistate; si trovano collocate in un fosso o sotto le radici degli alberi o in qualche anfratto di scarpata.

Massima attenzione alla presenza di volpi rosse in strada per evitare incidenti.

E’ molto probabile, ma comunque certo, che esse sono in giro per cacciare prede ed alimentare i propri cuccioli che sono troppo piccoli per cercare il cibo, per andare in giro per le campagne e per attraversare le strade. Da qui l’appello a rallentare la guida dopo il tramonto nelle strada che costeggiano fossi, campi, dirupi e margini boschivi. Una volpe adulta che attraversa la strada in quel periodo sta nutrendo una cucciolata a 200-300 metri di distanza. Dal luogo dove viene avvistata. Ad attenderle nella tana sono i cuccioli che la lasciano per le prime volte non prima di quattro o cinque settimane dalla nascita. prima di affacciarsi al mondo esterno. Attenzione massima sulle strade, quindi, perchè nelle ore del tramonto e della sera c’è il serio pericolo di imbattersi in questi animali rischiando incidenti stradali.

