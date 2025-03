Allarme criminalità a Scicli. La dura condanna del sindaco che chiede un tavolo sull’ordine e la sicurezza

Il furto di due notti addietro ai danni della rivendita di frutta di viale 1° Maggio al villa Jungi è stata la “goccia” che ha fatto traboccare il vaso portando il primo cittadino ad intervenire in maniera decisa. “Questo ennesimo episodio mi spinge a chiedere nei prossimi giorni un tavolo sull’ordine e la sicurezza al Prefetto, perché non è più ammissibile che gentaglia possa mettere in ginocchio la nostra economia. La sicurezza del territorio e la tutela di chi lavora devono rimanere una priorità – sottolinea il sindaco Marino – esprimo la vicinanza mia e dell’Amministrazione agli imprenditori colpiti. Questi furti che si stanno registrando nel territorio sono gesti vili che colpiscono ancora una volta cittadini onesti, impegnati ogni giorno nel proprio lavoro. Alle aziende va la solidarietà di tutta la città per i danni riportati. Questi furti non solo creano danni alle aziende, ma anche un danno di immagine alla nostra città”.

Si chiedono controlli mirati, di notte in particolare.

Di notte proprio quando la città dorme lasciando svegli e “operativi” i delinquenti che stanno compromettendo la serenità della comunità sciclitana. Una comunità impotente, vittima di ripetute incursioni – alla pari di quelle che si sono verificate in altre città limitrofe – che stanno ledendo la serenità sociale. Imprenditori laboriosi sotto scacco di persone opache che approfittano del buio della notte per ‘colpire’ le attività commerciali”. Il sindaco Mario Marino interviene in maniera decisa e porterà il problema nelle sedi competenti.

