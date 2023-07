Alla Volley Modica arriva Marco Di Franco

Per la stagione in arrivo, l’Avimecc Volley Modica sta puntando a rinforzare la propria squadra con giovani talenti desiderosi di crescere insieme alla formazione modicana. Il primo colpo di mercato è stato il tesseramento dello schiacciatore Marco Di Franco.

Marco Di Franco è nato nel 2002 ed è alto 200 centimetri. Dopo aver giocato con la Pallavolo Roomy di Catania nel campionato di serie D nella stagione 2017/2018 e nella serie B con la Pallavolo Motta di Treviso, ha fatto parte della formazione under 18 della Lube Macerata. Successivamente, ha trascorso due stagioni con la Saturnia Catania nel campionato di serie A3. Nella stagione scorsa, ha giocato per la Sol Lucernari Montecchio Maggiore nella serie A3.

Ora, Marco Di Franco si unisce alla Volley Avimecc Modica con l’obiettivo di essere uno dei protagonisti nella stagione di riscatto della squadra modicana. È entusiasta di tornare in Sicilia con maggiore sicurezza e consapevolezza, desideroso di dare sempre il massimo per raggiungere gli obiettivi di squadra e personali. Essere parte di un importante roster come quello dell’Avimecc Volley Modica nella propria terra natia è una grande opportunità che non ha voluto lasciarsi sfuggire.

Il suo obiettivo è stimolare la squadra e affrontare il difficile campionato di serie A3 con la giusta mentalità. Marco Di Franco vuole contribuire a riscattare la scorsa stagione e portare l’Avimecc Volley Modica ai massimi livelli. Personalmente, desidera crescere tecnicamente sfruttando la disponibilità e la preparazione del grande staff tecnico messo a disposizione dalla dirigenza. Non vede l’ora di iniziare questa fantastica esperienza e di essere sostenuto dal grinta e dal calore dei tifosi modicani, sperando che saranno numerosi al “PalaRizza”.

Con il tesseramento di Marco Di Franco, la dirigenza dell’Avimecc Volley Modica ha avviato la campagna di rinforzo della squadra in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di competere al meglio nel campionato di serie A3 e ottenere risultati positivi.