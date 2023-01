Alla riscoperta dell’antico quartiere ebraico di Modica: gli studenti e la Giornata della Memoria

I ragazzi dell’istituto Principi Grimaldi di Modica hanno celebrato sabato 28 gennaio la giornata della memoria in modo speciale: un percorso tematico denominato “Cenere d’Auschwitz” al quartiere “Cartellone” di Modica” a cura dell’associazione Culturale Via che gestisce anche il parco letterario “Salvatore Quasimodo di Modica: la terra impareggiabile”.

L’ECCIDIO DEGLI EBREI DI MODICA

Un momento importante per ricordare la storia degli ebrei di Sicilia, cacciati dall’isola nel 1492 e per far rivivere il drammatico eccidio avvenuto a Modica nel 1474, quanto l’intolleranza ha portato all’uccisione di 360 ebrei.

Alla giornata, hanno partecipato le classi quarte e quinte dell’istituto professionale. Non solo, dunque, un momento per ricordare la cacciata del 1492, ma anche l’immane tragedia del ventennio fascista che sfociò nella Shoa, raccontata ai ragazzi attraverso i versi del poeta premio Nobel Salvatore Quasimodo.

CENERE DI AUSCHWITZ

I ragazzi hanno scoperto l’antico quartiere medievale che ospitò, secondo recenti studi, il cimitero degli Ebrei.

“Cenere d’Auschwitz” è un verso del poeta Salvatore Quasimodo, che decise, attraverso le sue poesie, di denunciare le abiezioni di quanti tentarono di annientare l’integrità fisica e morale degli Ebrei.