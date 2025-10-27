Alla Regione Sicilia il premio Louis Braille per il 2025

Consegna del premio ieri a Terrasini a conclusione del congresso dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Ets-Aps che ha riconfermato, con consenso prebliscitario, Mario Barbuto a presidente nazionale. A ritirarlo il governatore Renato Schifani che ha espresso le sue congratulazioni al presidente Barbuto. Con lui, al congresso di Terrasini, anche l’Assessore regionale all’istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano,

Alla Regione Sicilia è stato dato merito di aver rinnovato e potenziato delle dotazioni tecniche della stamperia braille di Catania “aprendo orizzonti nuovi all’istruzione, alla cultura e all’inclusione scolastica, fa della tecnologia un ponte luminoso verso la conoscenza” – è stato scritto nella motivazione.

Per il presidente Schifani “il riconoscimento è un grande onore e soprattutto uno stimolo per proseguire sulla strada della collaborazione con l‘Unione, che voglio ringraziare personalmente – ha detto davanti alla platea congressuale nel ritirare il riconoscimento – vuol dire che stiamo lavorando bene assieme, come dimostra anche il recente protocollo d’intesa che abbiamo siglato per la promozione dell’inclusione scolastica di bambini con disabilità visiva. Sono convinto che l’azione amministrativa di un governo si misuri non soltanto sulla base dei risultati, ma anche sulla volontà di assicurare a tutti i cittadini un’adeguata qualità di vita, un equo accesso ai servizi e alle opportunità. Questa è la stella polare del mio impegno alla guida della Regione: il mio governo non intende lasciare indietro nessuno. Andiamo avanti così. Con le risorse liberate grazie all’attento lavoro di risanamento dei conti e alla crescita economica della Sicilia che abbiamo ottenuto, potremo destinare risorse significative alla spesa sociale”.

