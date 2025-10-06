In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolge oltre 140 strutture con Bollino Rosa, tra cui l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e il […]
Giornata mondiale della vista: Uici Ragusa in prima linea per la prevenzione
06 Ott 2025 10:15
Anche quest’anno l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uici) di Ragusa aderisce alla Giornata mondiale della vista, promossa da Iapb Italia ETS, in programma giovedì 9 ottobre.
Dalle ore 8.30, presso l’ambulatorio Uici di via Perlasca, sarà attivo un banchetto informativo per sensibilizzare cittadini e utenti sull’importanza della prevenzione e del controllo della vista.
“I difetti visivi sono, numericamente, il più grande problema sanitario al mondo – afferma il presidente Uici Ragusa, Salvatore Albani – secondo l’Oms ne soffrono oltre 2 miliardi di persone, mentre la cataratta rappresenta ancora oggi l’intervento chirurgico più diffuso. Non si tratta solo di numeri: l’impatto delle malattie visive è enorme, condizionando rendimento scolastico, professionale e qualità della vita”.
Albani sottolinea come la crescita della miopia e delle patologie che portano a ipovisione e cecità riguardi tutte le fasce d’età, con un peso notevole sui costi sociali e sanitari.
Secondo il presidente Uici, il Servizio sanitario nazionale non ha ancora pienamente integrato i progressi della ricerca e della tecnologia in ambito oftalmologico, concentrandosi soprattutto sulla cura dei sintomi.
La Giornata mondiale della vista rappresenta quindi un’occasione per ribadire che la maggior parte dei difetti visivi e delle malattie oculari può essere corretta o arginata con una diagnosi tempestiva. L’Uici Ragusa invita dunque tutti i cittadini a partecipare all’iniziativa, per prendersi cura della propria vista e diffondere la cultura della prevenzione.
