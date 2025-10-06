Giornata mondiale della vista: Uici Ragusa in prima linea per la prevenzione

Anche quest’anno l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uici) di Ragusa aderisce alla Giornata mondiale della vista, promossa da Iapb Italia ETS, in programma giovedì 9 ottobre.

Dalle ore 8.30, presso l’ambulatorio Uici di via Perlasca, sarà attivo un banchetto informativo per sensibilizzare cittadini e utenti sull’importanza della prevenzione e del controllo della vista.

“I difetti visivi sono, numericamente, il più grande problema sanitario al mondo – afferma il presidente Uici Ragusa, Salvatore Albani – secondo l’Oms ne soffrono oltre 2 miliardi di persone, mentre la cataratta rappresenta ancora oggi l’intervento chirurgico più diffuso. Non si tratta solo di numeri: l’impatto delle malattie visive è enorme, condizionando rendimento scolastico, professionale e qualità della vita”.

Albani sottolinea come la crescita della miopia e delle patologie che portano a ipovisione e cecità riguardi tutte le fasce d’età, con un peso notevole sui costi sociali e sanitari.

Secondo il presidente Uici, il Servizio sanitario nazionale non ha ancora pienamente integrato i progressi della ricerca e della tecnologia in ambito oftalmologico, concentrandosi soprattutto sulla cura dei sintomi.

La Giornata mondiale della vista rappresenta quindi un’occasione per ribadire che la maggior parte dei difetti visivi e delle malattie oculari può essere corretta o arginata con una diagnosi tempestiva. L’Uici Ragusa invita dunque tutti i cittadini a partecipare all’iniziativa, per prendersi cura della propria vista e diffondere la cultura della prevenzione.

