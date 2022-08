Alfredo Vinciguerra candidato alle elezioni regionali. Il giovane consigliere comunale in corsa all’Ars per Fratelli d’Italia

Ha già suscitato grande interesse l’annunciata candidatura, tramite i social, di Alfredo Vinciguerra alle prossime elezioni regionali del 25 settembre per concorrere ad uno degli scranni all’Ars. Il giovane consigliere comunale di Vittoria, che ha già una buone esperienza di politica attiva ormai già da qualche anno, sarà infatti in corso per l’assemblea regionale siciliana con il partito di Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni a cui fa riferimento. L’annuncio, come detto, è avvenuto sui social e molte sono state le reazioni positive e i commenti a supporto della candidatura.

“Con immenso entusiasmo Vi comunico che sarò in corsa alle elezioni del 25 settembre per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana – ha scritto Vinciguerra – Chi mi conosce sa che metterò, come sempre, cuore, anima e passione in questa sfida.

Voglio rappresentare le attese e le speranze di un territorio che ha affrontato difficoltà enormi sempre a schiena dritta. Un territorio che vanta eccellenze, competenze e coraggio da vendere.

Nei prossimi giorni insieme a Salvo Sallemi vi daremo maggiori dettagli sulle dinamiche nazionali e regionali che si sono determinate in queste ore. Sappiate, già da ora, che si profila all’orizzonte un’opportunità storica, che non possiamo farci sfuggire.

Saranno giorni intensi di incontri, confronti e proposte e chiedo a tuttiVoi di starmi vicino per una battaglia importantissima e determinante per il nostro futuro. Portiamo la forza di un popolo onesto, laborioso e tenace, la nostra forza, a Palermo”.

Insomma Vinciguerra è pronto al massimo impegno e a portare le istanze del territorio ragusano a Palermo così come fa già in ambito locale a Vittoria dove è uno dei più attenti consiglieri comunali.