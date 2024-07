Alessia Micieli si aggiudica la maglia di campionessa regionale 2024 nel settore della mountain bike

La Naturosa Bike & Co. Ragusa ha nuovamente dimostrato il suo valore nelle recenti competizioni ciclistiche, con prestazioni notevoli da parte dei suoi atleti. Sotto la guida del presidente Giuseppe Nascondiglio, il team ha brillato in diverse categorie, sia su strada che in mountain bike.

Giovanni Distefano ha rappresentato la Sicilia con una performance eccellente nel campionato italiano su strada, mettendosi in evidenza tra i migliori.

Nel settore mountain bike, Alessia Micieli ha trionfato a Santa Venerina, in provincia di Catania, conquistando il titolo di campionessa regionale 2024 tra le Allieve donne secondo anno. Giada Nascondiglio ha ottenuto il terzo posto, seguita dalla compagna di squadra Erika Boscarino. Tra i ragazzi, Andrea Nascondiglio ha raggiunto il quinto posto tra gli esordienti di primo anno, mentre Matteo Carfì si è classificato decimo tra gli esordienti di secondo anno. Angelo Tumino ha conquistato il quarto posto tra gli amatori nella categoria M3.

Nel settore strada Giovanissimi, a Ramacca, Lorenzo Gualato ha vinto nella categoria G3. Carlo Avola ha ottenuto il terzo posto nella G4, seguito da Mattia Boscarino. Giorgio Cappello ha raggiunto il terzo posto nella categoria G5, seguito dal compagno Paolo Alì. Leonardo Firullo ha conquistato il secondo posto nella G6.

La società esprime la sua gratitudine al presidente Giuseppe Nascondiglio e ai direttori sportivi Giampiero Pitino, Gianluca Zaccaria, Salvatore Iacono, Carmelo Di Pasquale e Daniele Criscione, che hanno supportato gli atleti durante queste competizioni impegnative. Un ringraziamento va anche ai partner della società sportiva e ai genitori degli atleti. Tuttavia, il più grande applauso è riservato ai giovani ciclisti, che hanno dimostrato ancora una volta di meritare i loro successi con impegno e determinazione.

