Albero di Natale il 1° novembre e Comune assente ai Defunti: è polemica

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Un albero di Natale montato nel giorno dei defunti e un’amministrazione comunale assente alla commemorazione: a Marina di Ragusa la polemica è servita. A sollevarla è Italia Viva – Casa Riformista Ragusa, che attacca il Comune per quanto accaduto nei giorni scorsi nella frazione.

La commemorazione dei defunti si è svolta sia a Ragusa sia a Marina, ma nella frazione marinara, denuncia il coordinatore cittadino Filippo Angelica, le istituzioni locali non si sono presentate all’incontro. Angelica ricorda che il Comune ha un assessorato alle contrade e una giunta al completo, e si chiede quali giustificazioni possano essere date per la mancata partecipazione.

Il secondo episodio è del 1° novembre. Mentre in piazza Duca degli Abruzzi era in corso una manifestazione con molta gente, a metà mattinata sarebbe arrivato un camion del Comune per installare l’albero di Natale. La protesta dei residenti e degli operatori commerciali, racconta Angelica, ha fatto cambiare rotta: il neo assessore Basile, riconosce, ha accolto subito le proteste e ha capito che bisognava fermare l’operazione. L’albero è stato smontato e messo da parte, per essere poi montato giovedì.

Per Angelica, di fronte a queste vicende, è comprensibile che i residenti di Marina arrivino a chiedere l’autonomia. Il coordinatore ricorda inoltre che i ragusani dovrebbero essere grati a Marina per lo splendore della località e per le ricadute turistiche ed economiche che garantisce.

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