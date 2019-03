Settimana della Birra Artigianale a Modica con Birra Tarì

Al via la Settimana Birra Artigianale. Birra Tarì presenta la birra al Caffè Moak

Scatta da domani la nuova edizione della “Settimana della birra artigianale”.

Anche in Sicilia eventi, degustazioni e appuntamenti nei birrifici. Per le anteprime, Birra Tarì a Modica presenta la speciale birra al Caffè Moak con miscele etiopi.

MODICA – Scatta questo lunedì 4 marzo la nuova edizione della “Settimana della Birra Artigianale” promossa a livello nazionale, fino al 10 marzo, dalla rivista “Cronache di Birra”. Un grande appuntamento che percorre l’intero Stivale per un brindisi lungo una settimana interamente dedicato alle birre artigianali.

Un segmento di mercato in continua crescita forti del lavoro dei mastri birrai e della qualità degli ingredienti che, oltre ai malti, spesso si ispirano al territorio.

Anche in Sicilia saranno numerosi gli appuntamenti programmati all’interno dei birrifici e nei pub con visite guidate e la proposta delle migliori birre artigianali con l’obiettivo di far conoscere più da vicino le produzioni birraie.

La “Settimana della Birra Artigianale” diventa l’occasione per presentare le produzioni nuove e recenti dei microbirrifici. E’ il caso di “Tarì Moak”, la birra artigianale al gusto di caffè prodotta da Birra Tarì con le miscele di Caffè Moak. Una birra scura doppio malto, che si ispira alle classiche stout ad alta fermentazione.

Si parte dall’estrazione a freddo dei chicchi di Caffè Moak appena tostati, immediatamente introdotti nella fase produttiva della birra scura. Il caffè scelto è un pregiato monorigine della qualità arabica proveniente dall’Etiopia. Un caffè molto aromatico con sentori agrumati che si mischiano alle note dei malti tostati utilizzati nella preparazione della speciale birra.

Tarì Moak è stata ufficialmente presentata durante la XX° edizione di Ein Prosit, e nei laboratori di Eugenio Signorini, curatore della Guida alle birre d’Italia di Slow Food Editore. E’ una birra facile da bere, che risulta leggera al palato e con una contenuta gradazione alcolica, dal colore bruno limpido, che ricorda l’ambra scura e una schiuma cremosa e persistente.

Per la “Settimana della Birra Artigianale” in casa Tarì sono previsti tutti i giorni visite guidate all’interno del birrificio e poi tre serate, giovedì, venerdì e sabato dalle 19 alle 24, per la degustazione delle varie birre in abbinamento con gustosi taglieri.

Per questo appuntamento Birra Tarì prevede lo sconto del 20% sullo store online e per chi acquista direttamente in birrificio