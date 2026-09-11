Al via la nuova stagione della Scherma Modica: giovani, agonismo e inclusione al centro del progetto

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La Scherma Modica torna in pedana e apre ufficialmente una nuova stagione sportiva all’insegna dell’agonismo, della formazione e dell’inclusione. La società modicana si prepara ad affrontare il 2026/2027 con un programma che guarda al calendario regionale e nazionale, ma che mette ancora una volta i giovani al centro di un progetto sportivo costruito nel segno della crescita e della partecipazione.

Non soltanto competizioni e risultati, dunque. La nuova annata della ASD Scherma Modica riparte con una visione ampia dello sport, capace di accompagnare gli atleti dalla prima esperienza sulla pedana fino all’attività agonistica, senza barriere legate all’età o alle abilità.

La nuova stagione riparte dalla preparazione fisica

L’avvio della stagione è dedicato alla preparazione atletica, una fase fondamentale per costruire le basi sulle quali sviluppare il lavoro dei prossimi mesi. Gli atleti sono impegnati in un programma specifico seguito dai preparatori fisici Salvatore Di Natale e Federico Giallongo.

Il lavoro punta al recupero della condizione atletica, allo sviluppo delle capacità fisiche indispensabili per affrontare le esigenze della scherma e, allo stesso tempo, alla prevenzione degli infortuni. Una preparazione accurata per arrivare agli appuntamenti agonistici con una condizione adeguata e proseguire quel percorso di crescita tecnica e sportiva che da anni vede la società modicana protagonista.

Obiettivo: crescere in pedana tra appuntamenti regionali e nazionali

Per gli schermidori della Scherma Modica la nuova stagione significa anche tornare a misurarsi con il calendario agonistico. Le prossime settimane saranno quindi dedicate alla costruzione della condizione necessaria per affrontare le competizioni regionali e nazionali.

L’obiettivo resta quello di consolidare il lavoro svolto negli anni e continuare a far crescere gli atleti sotto il profilo tecnico, fisico e sportivo. Un percorso che parte dalla palestra e dalla preparazione quotidiana e arriva alla pedana, dove impegno, concentrazione e capacità di gestione della gara diventano elementi decisivi.

Quarantatré anni di scherma gratuita nelle scuole

Ma il cuore del progetto della Scherma Modica non è soltanto l’attività agonistica. Grande attenzione sarà riservata anche alla promozione della disciplina e all’avviamento alla scherma, con corsi rivolti a bambini, ragazzi e adulti.

Tra le iniziative più importanti spicca il Corso Scolastico Gratuito di Scherma, giunto alla sua 43ª edizione. Un traguardo che racconta meglio di qualsiasi numero la continuità di un progetto che da oltre quattro decenni porta la scherma nelle scuole primarie della città, offrendo ai bambini la possibilità di conoscere e praticare gratuitamente questa disciplina.

È un appuntamento diventato ormai parte della storia sportiva della Scherma Modica e rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la società continua ad avvicinare le nuove generazioni alla pedana.

Dalla pedana una lezione di disciplina e rispetto

Il corso scolastico non si limita all’insegnamento dei primi gesti tecnici della scherma. Attraverso lo sport, i più giovani possono confrontarsi con valori fondamentali come disciplina, rispetto delle regole, concentrazione, autocontrollo e correttezza.

La pedana diventa così anche un luogo di crescita personale, dove imparare a confrontarsi con l’avversario, a gestire la pressione e ad accettare tanto la vittoria quanto la sconfitta. È questa la dimensione educativa che accompagna da 43 anni il progetto della società modicana.

La scherma senza barriere: spazio anche al settore paralimpico

Un altro pilastro della nuova stagione è rappresentato dalla scherma paralimpica, settore nel quale la Scherma Modica conferma il proprio impegno attraverso percorsi dedicati alle persone con disabilità visive e fisiche.

L’obiettivo è rendere la disciplina sempre più accessibile e utilizzare lo sport come strumento concreto di inclusione, partecipazione e crescita. Un approccio che amplia il significato stesso dell’attività sportiva e rafforza l’identità di una società che vuole offrire a tutti la possibilità di vivere la pedana.

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