Al Palapadua di Ragusa il baskin diventa simbolo di inclusione

Una serata intensa, partecipata e carica di significato quella che si è svolta al Palapadua di Ragusa, dove sport e solidarietà si sono intrecciati dando vita a un momento che ha saputo unire la comunità attorno ai valori più autentici dell’inclusione. L’iniziativa, promossa dal Lions Club Ragusa Host, ha visto scendere in campo la squadra di basket di Serie B Virtus Kleb Ragusa insieme ai ragazzi dell’associazione “Così come sei”, protagonisti di una speciale partita di baskin, disciplina nata con l’obiettivo di far giocare insieme persone con e senza disabilità, valorizzando le abilità di ciascuno.

Un messaggio forte: lo sport che unisce

A dare il via alla serata è stata la presidente del Lions Club Ragusa Host, Carmen Occhipinti, che nel suo intervento ha richiamato l’essenza profonda dell’iniziativa:

“Siamo qui per celebrare l’aggregazione sociale attraverso lo sport, per riflettere sull’importanza dell’inclusione e della solidarietà. Sono questi i pilastri del nostro impegno come Lions e come cittadini”.

Un messaggio chiaro, che ha trovato piena espressione nel sorriso, nell’energia e nell’entusiasmo dei ragazzi in campo e nel coinvolgimento del pubblico presente.

Un progetto ambizioso per il futuro dei giovani con disabilità

Oltre al valore sportivo, l’evento ha lanciato una sfida importante: la realizzazione di una struttura residenziale dedicata ai ragazzi dell’associazione “Così come sei”, un luogo pensato per garantire assistenza, supporto e continuità a persone con disabilità e alle loro famiglie, soprattutto quando non potranno più provvedere autonomamente.

“Chiediamo il sostegno della comunità – ha detto la presidente Occhipinti – perché insieme possiamo trasformare un sogno in una realtà che cambia la vita di molte persone”.

Un appello che ha trovato ascolto e attenzione nelle tante autorità presenti.

Le istituzioni accanto alla comunità

A testimoniare la vicinanza delle istituzioni sono intervenuti:

il sindaco di Ragusa Peppe Cassì ,

, il vicario del questore Giorgio Terranova ,

, il governatore del distretto Lions 108 YB Sicilia Diego Taviano ,

, il primo vicegovernatore Walter Buscema ,

, il segretario distrettuale Yuri Paratore ,

, il delegato distrettuale del service Mario Raspagliesi.

Un riconoscimento particolare è stato rivolto anche alla Virtus Kleb Ragusa, rappresentata dalla presidente Sabrina Sabbatini, e a tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile la manifestazione: da Alessandro Vicari al contributo della presidente dell’associazione “Così come sei”, Grazia Russo, fino all’impegno di Francesco Buscema dell’Olimpia Baskin.

Un campo che ha raccontato una storia di umanità

La partita, giocata con grande partecipazione emotiva e un tifo caloroso sugli spalti, ha mostrato come il baskin possa diventare un linguaggio universale capace di rompere barriere e costruire nuove connessioni. Ogni azione, ogni assist e ogni canestro hanno parlato di collaborazione e bellezza.

Al termine dell’incontro, la presidente Occhipinti ha voluto lasciare un messaggio che racchiude lo spirito dell’intera iniziativa:

“Che lo sport ci insegni sempre a vincere insieme”.

Un impegno che il Lions Club Ragusa Host rinnova, con la volontà di costruire una società in cui nessuno venga lasciato indietro.

