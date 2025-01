Al buio in campagna da 24 ore. “Noi cittadini di serie B anche per Enel”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore che abita in una zona periferica di Ragusa, rimasta al buio da circa 24 ore.



“I cittadini della terra di nessuno. Volevo segnalare le problematiche dei residenti nelle campagne del ragusano. Tralasciando quanto il Comune spesso dimentichi i residenti nelle campagne, che regolarmente come gli altri abitanti della città pagano le tasse e non hanno i conseguenti servizi che spettano loro, vorrei segnalare come Enel abbia lo stesso comportamento nei nostri confronti. Vivo da un decennio in contrada Galermi e ogni volta che arriva l’inverno con le piogge stagionali incominciano i guai. La corrente va via, fai la segnalazione, ti risponde un computer che ti dice “tra 2 ore la linea sarà ripristinata“ ma allo scadere del tempo indicato non accade niente, richiami e sempre il computer ti dice che sarà ripristinata dopo che siano trascorse ulteriore 2 ore, alla fine, passate già 4 ore il messaggio è questo: ”E’ in corso un guasto sulla rete che alimenta la tua fornitura. Stiamo provvedendo alla riparazione. Tempo di ripristino in fase di definizione”.

E così ti lasciano al buio con le problematiche che ne conseguono, spesso le interruzioni sono state di durata superiore alle 8 ore, che ti vengono risarcite con “una tantum” di 30 euro nelle bollette successive. Il contentino come ai bambini, ma non tengono conto dei disservizi e del deterioramento dei cibi nel frigorifero. Va bene, pazienza. Facciamo causa a Enel per le fettine scongelate?

Ieri venerdì 17 (guarda caso) allerta meteo e alle 13:30 circa va via la corrente, poi ritorna, poi va via di nuovo e ancora oggi che è sabato 18 alle 15:25 non abbiamo ancora energia elettrica.

Forse Enel, mal abituata dal fatto che gli imprenditori agricoli sono tutti forniti di gruppi elettrogeni che hanno acquistato a loro spese, probabilmente non dà priorità alle campagne. Però la corrente la paghiamo come tutti gli altri cittadini ai quali, vivendo nei centri abitati danno priorità in caso di interruzione.

Certo che però 24 ore senza corrente!!! Non pensano a chi ha a casa bambini piccoli, chi ha anziani che magari hanno bisogno di apparecchiature elettromedicali o non pensano a chi ha semplicemente scelto di vivere lontano dalla città. Grazie Enel, con i ricavi avuti negli ultimi anni potreste spendere un po’ di quei soldi in infrastrutture”.

