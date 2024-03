Al 73 per cento l’indice della raccolta differenziata a Scicli

Alla vigilia della realizzazione delle sei isole ecologiche all’interno del centro abitato e nelle borgate della fascia costiera, l’ufficio ecologia tira le somme e chiude il mese di febbraio con un bilancio positivo. La raccolta differenziata, infatti, è al 73 per cento percentuale raggiunta dopo mesi di vigilanza che ha impegnato negli ultimi mesi gli operatori ecologici ma anche gli agenti della Polizia Locale. Unione di forze che, alla fine, ha dato i risultati sperati individuando chi non rispetta le modalità dello smaltimento dei rifiuti nelle sue frazioni, ben indicate, e chi in maniera selvaggia deposita i rifiuti fuori dagli spazi predisposti.

Bollini rossi a non finire nei sacchetti depositati vicino alle porte per indicare le anomalie nella separazione dei rifiuti.

Con questo sistema si sta riuscendo a mettere ordine nella raccolta indifferenziata dei rifiuti nel centro abitato e nelle borgate del litorale, da Playa Grande a Donnalucata, a Bruca, a Cava d’Aliga, a Sampieri, ma anche nelle zone rurali. “E’ un risultato ottenuto grazie ai cittadini che hanno conferito correttamente, al personale della ditta Impregico per il servizio che rende con grande professionalità alla collettività ed al personale della Polizia Locale per i controlli posti in essere. Siamo convinti – spiega il sindaco Mario Marino – che sia questa la strada da seguire e ci stiamo impegnando fortemente in tal senso con la realizzazione, entro l’estate, di sei isole ecologiche zonali che nasceranno a Scicli, a Jungi ed una in ogni borgata e di un nuovo Centro comunale di raccolta per il conferimento dei rifiuti ingombranti. L’obiettivo ultimo è la creazione di una sistema premiale e misto di raccolta dei rifiuti all’avanguardia, a misura del cittadino e, soprattutto, conveniente per le tasche dei contribuenti che maggiormente operano in maniera corretta per il riciclo. Continuiamo, tutti insieme, – conclude il Sindaco Marino – a differenziare tanto e bene, per incrementare ulteriormente questa percentuale già alta”.

