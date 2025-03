Aiuole in adozione. A Scicli si può

Avviato il progetto per una cittadinanza attiva. Attiva nella vita del paese e della comunità che lo vive. Per una Scicli più bella arriva il progetto “Adotta un’aiuola” in applicazione di un regolamento comunale risalente al 2017. Un regolamento attivato a singhiozzo che oggi riprende il suo cammino dopo una pausa inspiegabile. Sono già due le aiuole adottate, una in via Francesco Mormina Penna ed una su viale 1° Maggio.

“E’ un esempio concreto di cittadinanza attiva e cura del nostro territorio – spiega il sindaco Mario Marino – l’iniziativa rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione e partecipazione attiva dei cittadini, con il coinvolgimento diretto dei più giovani, che imparano a prendersi cura degli spazi verdi e della vita della nostra città. Il regolamento comunale prevede la valorizzazione e la qualità degli spazi urbani, migliorandone l’aspetto e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità”. Le aiuole, i parchi e gli spazi pubblici possono essere adottati da cittadini singoli o associati come scuole, associazioni, parrocchie, comitati, attività commerciali e tante altre realtà che amano Scicli e vogliono contribuire con spirito di volontariato e passione civile a rendere ancora più accogliente il nostro territorio.

Ad oggi due le adozioni; sono arrivate dall’Istituto Comprensivo Don Milani di Jungi, in collaborazione con le attività vicine, quelle in via Mormina Penna da Vivaio Ibleo Scicli.

