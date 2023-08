Ai “raggi X” l’ambulantato selvaggio a Pozzallo

Contrasto all’abusivismo commerciale. I vertici delle istituzioni locali in campo con una serie di controlli che hanno impegnato l’antivigilia e la vigilia di Ferragosto come atto atteso da settimane dal commercio a postazione fissa per contrastare una forma di concorrenza che danneggia l’economia del posto. I servizi sono stati coordinati dal comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Pozzallo Sottotenente Emanuela Vaio, dal Comandante della Stazione dei carabinieri di Pozzallo Luogotenente Antonello Spadaro e dal neo Comandante della Polizia Locale Commissario P.L. Pierluigi Cannizzaro.

I controlli sono stati svolti sul Lungomare Pietre Nere.

Qui i militari della Tenenza della Guardia di finanza di Pozzallo assieme al personale della locale Stazione carabinieri ed agli operatori della Polizia Locale hanno effettuato un servizio a largo raggio non tralasciando alcuna postazione ambulante. Da settimane la locale sezione di Confcommercio, presidente Gianluca Manenti, aveva chiesto che la materia venisse attenzionata con presenza e rigore. “Il servizio interforze è stato finalizzato a contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale – spiega il sindaco Roberto Ammatuna – la Guardia di Finanza ha eseguito controlli in materia fiscale e sull’esatto adempimento di quanto previsto dalle disposizioni in materia di sicurezza dei beni e dei prodotti commercializzati e offerti ai consumatori, elevando le specifiche violazioni. I Carabinieri hanno effettuato il controllo sulla regolarità dei soggetti sanzionati mentre la Polizia Locale ha elevato sanzioni amministrative per abusivismo commerciale e relativi sequestri amministrativi dei prodotti in vendita”.

Foto: Repertorio