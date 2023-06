Ai domiciliari se ne va in giro a spacciare droga: arrestato tunisino a Vittoria

Si trovava agli arresti domiciliari ma continuava a spacciare. L’uomo, 47enne tunisino, pregiudicato, era obbligato a restare nel suo comune di residenza, ovvero Comiso, ma è stato sorpreso ieri pomeriggio dalla polizia a Vittoria.

LA DROGA ADDOSSO E IN AUTO

Mentre si trovava in via Diaz, nei pressi di una rivendita di bevande all’ingrosso, il tunisino è stato riconosciuto dagli agenti, bloccato e identificato. Durante la perquisizione T.N. è stato sorpreso con della droga nelle tasche dei pantaloni: in tutto, 23 involucri, in plastica termosaldata, contenenti cocaina, del peso complessivo di 17 grammi e la somma di 1180 euro in banconote di vario taglio.

Nell’auto, poi, aveva nascosto nel porta oggetti altra droga: 27 stecche di hashish del peso complessivo di 34 grammi, oltre ad un bilancino di precisione necessario per il peso della droga. E’ stato di nuovo sottoposto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.