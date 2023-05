Ai domiciliari aggredisce pazienti di una casa di cura: arresto a Comiso

La polizia di Comiso ha arrestato due persone che più volte hanno violato la misura del regime degli arresti domiciliari. Si tratta di un italiano di 43 anni con precedenti di polizia contro il patrimonio e stalking e un cittadino extracomunitario di 37 anni con precedenti di polizia per furto. Il primo, si trovava ai domiciliari in un una casa di cura per problemi di salute e aveva aggredito gli altri ospiti della struttura.

LE VIOLAZIONI

I fatti sono stati accertati dai poliziotti del Commissariato di Comiso che erano intervenuti in seguito alle richieste di aiuto dei gestori.

L’altro arrestato, invece, si era allontanato dal proprio domicilio in più occasioni, senza alcuna autorizzazione del Giudice ed era stato rintracciato dagli agenti della Volante mentre girovagava per la città.

Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per evasione e per questo sono stati successivamente portati in carcere a Ragusa.