Ai bambini e alle bambine vittime di mafia intitolata piazzetta a Vittoria

Non solo adulti tra le vittime della mafia. Il nome di Santino Di Matteo è solo uno dei tanti. Molti piccoli sono caduti vittime inconsapevoli e innocenti di attentati ed esecuzioni organizzati dalle organizzazioni criminali.

A Vittoria, una piazzetta situata all’angolo tra via Adua e via La marmora, non distante dall’istituto comprensivo Traina, è stata intitolata alle vittime della mafia.

L’iniziativa è del Kiwanis Club Kamarina di Vittoria. Per la cerimonia di intitolazione erano presenti il sindaco Francesco Aiello, gli assessori alla Pubblica istruzione, Francesca Corbino e alle Problematiche di Scoglitti,. Salvatore Avola e il presidente del Club Service, Giuseppe Marino.

