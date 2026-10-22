Scicli, venerdì salta la raccolta dell’indifferenziato: è l’effetto del blocco dei tir

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Il blocco dell’autotrasporto è finito, ma i suoi strascichi arrivano fin davanti alle porte di casa. A Scicli venerdì 23 ottobre non sarà effettuato il ritiro del rifiuto secco non riciclabile, l’indifferenziato. Lo comunica il Comune, precisando che si tratta di una decisione dovuta a ragioni indipendenti sia dall’amministrazione sia dalla ditta che ha in appalto il servizio.

All’origine dello stop ci sono i giorni di fermo dei camion: con i trasporti bloccati, i rifiuti si sono accumulati negli impianti di ricevimento, che ora non riescono ad assorbire nuovi conferimenti. Una situazione di sovraccarico che ha costretto il Comune a far slittare la raccolta programmata.

Il ritiro dell’indifferenziato è stato rinviato a venerdì 30 ottobre. Fino ad allora, l’invito ai cittadini è di non esporre i sacchetti della frazione indifferenziata fuori dalle abitazioni, per evitare che restino in strada per giorni.

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