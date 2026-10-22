Ragusa in Rosa: visite senologiche gratuite ed ecografie per le under 30 all’Interspar

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Tra uno scaffale e l’altro, una visita che può fare la differenza. Da oggi a domenica 25 ottobre l’Interspar Le Dune di Ragusa diventa anche un presidio di prevenzione contro il tumore al seno: torna “Ragusa in Rosa – PreveniAMO”, l’iniziativa di Despar Sicilia e della Lilt di Ragusa che porta quarantacinque visite senologiche gratuite e quattro giornate di sensibilizzazione nel luogo più quotidiano che ci sia, il supermercato.

La novità di quest’anno riguarda le più giovani: le donne sotto i trent’anni che hanno prenotato la visita, in programma il 23 e il 24 ottobre, potranno sottoporsi anche a un’ecografia al seno. È la quarta iniziativa che le due realtà portano avanti insieme e il secondo anno consecutivo con le visite gratuite, che già nella scorsa edizione avevano raccolto un forte interesse.

Il programma è stato presentato stamattina da Cettina Gurrieri per Despar Sicilia, dalla presidente della Lilt Ragusa Maria Teresa Fattori, dal vicepresidente Marco Ambrogio e dalla nutrizionista Claudia Cilia. Per Gurrieri l’obiettivo è rendere la prevenzione un tema vicino alle persone, con occasioni concrete per informarsi e prendersi cura di sé; Fattori ha sottolineato il valore della continuità e della possibilità di incontrare le persone fuori dai luoghi tradizionali della salute, affiancando alle visite il confronto su alimentazione e movimento.

Le visite si svolgeranno all’Interspar Le Dune, in via Giorgio La Pira 21/23: venerdì 23 ottobre dalle 9 alle 12.45 con il dottor Marco Ambrogio, sabato 24 dalle 9.30 alle 12.45 con la dottoressa Anna Corallo e dalle 14.30 alle 18.30 ancora con Ambrogio. Giovedì 22 e venerdì 23 ottobre, dalle 19 alle 20, gli open day di pilates con Nadia Montes; domenica 25, dalle 11 alle 12.30, l’incontro sulla corretta alimentazione e sui sani stili di vita con Claudia Cilia. Perché una sana alimentazione e il movimento, ha ricordato la nutrizionista, fanno parte dello stesso percorso di prevenzione.

© Riproduzione riservata