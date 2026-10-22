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Ragusa in Rosa: visite senologiche gratuite ed ecografie per le under 30 all’Interspar

Ragusa in Rosa: visite senologiche gratuite ed ecografie per le under 30 all’Interspar

22 Ott 2026 18:33
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Tra uno scaffale e l’altro, una visita che può fare la differenza. Da oggi a domenica 25 ottobre l’Interspar Le Dune di Ragusa diventa anche un presidio di prevenzione contro il tumore al seno: torna “Ragusa in Rosa – PreveniAMO”, l’iniziativa di Despar Sicilia e della Lilt di Ragusa che porta quarantacinque visite senologiche gratuite e quattro giornate di sensibilizzazione nel luogo più quotidiano che ci sia, il supermercato.

La novità di quest’anno riguarda le più giovani: le donne sotto i trent’anni che hanno prenotato la visita, in programma il 23 e il 24 ottobre, potranno sottoporsi anche a un’ecografia al seno. È la quarta iniziativa che le due realtà portano avanti insieme e il secondo anno consecutivo con le visite gratuite, che già nella scorsa edizione avevano raccolto un forte interesse.

Il programma è stato presentato stamattina da Cettina Gurrieri per Despar Sicilia, dalla presidente della Lilt Ragusa Maria Teresa Fattori, dal vicepresidente Marco Ambrogio e dalla nutrizionista Claudia Cilia. Per Gurrieri l’obiettivo è rendere la prevenzione un tema vicino alle persone, con occasioni concrete per informarsi e prendersi cura di sé; Fattori ha sottolineato il valore della continuità e della possibilità di incontrare le persone fuori dai luoghi tradizionali della salute, affiancando alle visite il confronto su alimentazione e movimento.

Le visite si svolgeranno all’Interspar Le Dune, in via Giorgio La Pira 21/23: venerdì 23 ottobre dalle 9 alle 12.45 con il dottor Marco Ambrogio, sabato 24 dalle 9.30 alle 12.45 con la dottoressa Anna Corallo e dalle 14.30 alle 18.30 ancora con Ambrogio. Giovedì 22 e venerdì 23 ottobre, dalle 19 alle 20, gli open day di pilates con Nadia Montes; domenica 25, dalle 11 alle 12.30, l’incontro sulla corretta alimentazione e sui sani stili di vita con Claudia Cilia. Perché una sana alimentazione e il movimento, ha ricordato la nutrizionista, fanno parte dello stesso percorso di prevenzione.

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