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Censimento Istat, lettere in ritardo a Ragusa: come sapere se si è nel campione
22 Ott 2026 18:37
Chi aspetta la lettera dell’Istat per il censimento potrebbe doverla attendere ancora un po’. A causa di rallentamenti nella consegna da parte del corriere incaricato dall’Istituto nazionale di statistica, le lettere informative con le credenziali stanno arrivando in ritardo in molte case di Ragusa. A segnalarlo è il Comune, che ricorda come il censimento coinvolga solo un campione di famiglie e che per chi è stato estratto rispondere è un obbligo di legge.
Per sapere se la propria famiglia rientra nel campione si può chiamare il Numero unico Istat 1510, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21, oppure controllare la propria casella Pec o l’App IO.
Non serve aspettare la lettera firmata dal presidente dell’Istat per mettersi in regola. Il questionario si può compilare online accedendo con la Carta d’identità elettronica o con lo Spid al sito ufficiale raccoltadati.istat.it/questionario: una volta compilato e inviato, conviene scaricare la ricevuta di avvenuta compilazione. In alternativa ci si può rivolgere, di persona o per telefono, al Centro comunale di rilevazione.
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