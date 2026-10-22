Ragusa, le palestre delle scuole aperte alle associazioni: online l’avviso

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Di mattina ospitano le ore di educazione fisica, poi restano chiuse. Da ora le palestre delle scuole di Ragusa potranno vivere anche il pomeriggio, la sera e nei giorni di chiusura scolastica. Il Comune ha aderito all’iniziativa “Palestre aperte”, prevista dalla legge 7 aprile 2026 n. 53, e ha pubblicato sul sito istituzionale l’avviso per affidare in concessione d’uso temporaneo e in gestione palestre e impianti sportivi scolastici fuori dall’orario delle lezioni.

Possono partecipare enti no profit, associazioni e associazioni sportive dilettantistiche, che potranno utilizzare gli impianti comunali quando non servono alle scuole per attività motorie, sportive e ricreative. L’obiettivo, spiega l’amministrazione, è diffondere la pratica sportiva e il benessere psicofisico dei cittadini, sfruttando strutture che oggi restano inutilizzate per buona parte della giornata.

L’avviso pubblico, con tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è consultabile sul sito del Comune di Ragusa, al link dedicato.

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