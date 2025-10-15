Agricoltori siciliani, via libera agli aiuti: 10 milioni per abbattere i canoni dell’acqua irrigua

Le aziende agricole della provincia di Ragusa e di tutta la Sicilia potranno finalmente contare su un aiuto concreto per affrontare una delle sfide più pesanti degli ultimi anni: il costo dell’acqua irrigua. Con l’approvazione del provvedimento che destina nuove risorse ai Consorzi di bonifica, si compie un passo decisivo per alleggerire la pressione che grava sul comparto agricolo, già duramente provato da tre anni di siccità e dai costi elevati dei canoni consortili.

La misura prevede un abbattimento fino al 50% dei costi dei canoni e delle bollette per l’acqua irrigua fornita dai Consorzi di bonifica, un intervento che permetterà a centinaia di imprese agricole di respirare dopo stagioni difficili segnate da rincari, calo delle produzioni e spese sempre più alte.

Nelle aree a più alta vocazione agricola della provincia — la fascia trasformata di Scicli, Ragusa, Pozzallo e Ispica — l’acqua rappresenta un elemento vitale per le colture orticole e florovivaistiche. Qui, dove l’utilizzo dell’acqua consortile è indispensabile per garantire rese e qualità dei prodotti, la riduzione dei costi si tradurrà in un sollievo immediato e tangibile. Gli imprenditori agricoli potranno così reinvestire parte delle risorse risparmiate per migliorare la competitività delle proprie aziende, innovare e mantenere viva un’economia che è colonna portante del territorio.

Il provvedimento, che prevede uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro — 5 inizialmente destinati e altri 5 aggiunti nel corso della seduta d’aula grazie al contributo del Governo regionale — segna un importante traguardo per il settore primario siciliano.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato l’Onorevole Ignazio Abbate, primo firmatario del provvedimento insieme all’Onorevole Pace, della Democrazia CRistiana. “Un sostegno concreto, di vitale importanza, per le aziende agricole del nostro territorio e di tutta la Sicilia, che da tre anni affrontano le conseguenze della siccità e l’onere elevato dei canoni consortili” – ha dichiarato Abbate, evidenziando come l’intervento rappresenti una risposta efficace e immediata alle difficoltà del comparto.

