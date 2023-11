Aggressioni, minacce e intimidazioni nei confronti dell’ex: arrestato pozzallese all’aeroporto di Catania

Aggressioni, minacce e intimidazioni nei confronti della ex compagna. La Procura di Ragusa aveva emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ma lui risultava irreperibile dal 27 ottobre. I carabinieri di Rosolini e del Nor di Noto lo hanno rintracciato all’aeroporto Fontanarossa di Catania e lo hanno arrestato per gli atti persecutori nei confronti della donna.

L’UOMO E’ STATO BECCATO ALL’AEROPORTO

Si tratta di un 44 enne di Pozzallo; aveva addirittura inscenato un tentativo di suicidio trasmesso via social per cercare di manipolare la ex compagna e costringerla a tornare con lui. La donna aveva denunciato le numerose aggressioni, le intimidazioni e minacce gravi di cui era stata vittima. L’uomo quindi, rintracciato, è stato arrestato dai militari dell’Arma e condotto in carcere a Ragusa in esecuzione dell’ordinanza della Procura di Ragusa