«Un pronto soccorso da ripensare in toto». Comincia così lo sfogo di una donna ragusana, ricoverata per 48 ore al pronto soccorso di Ragusa. Un’esperienza che, tra attese infinite e carenze strutturali, si trasforma in una denuncia diretta, carica di amarezza ma anche di riconoscenza verso il personale sanitario. Giovani medici e infermieri tra passione […]
Aggressione in casa vacanze a Modica, giovane rapinato e pestato a sangue: tre arresti. I fatti sono avvenuti nel 2024
21 Ago 2025 11:13
La Squadra Mobile di Ragusa e il Commissariato di Modica, con il supporto della Squadra Mobile di La Spezia, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone – due uomini e una donna – indagate per rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Per due di loro, è contestata anche la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Rapina a Modica: dettagli sull’aggressione
I fatti risalgono alla notte del 6 dicembre 2024, quando gli indagati, un gambiano, una donna italiana e un rumeno, si sarebbero introdotti con un pretesto nell’alloggio di una casa vacanze a Modica, aggredendo brutalmente la vittima, un giovane di 25 anni. Durante l’aggressione, i tre si sarebbero appropriati di effetti personali di valore, tra cui orologi, abiti griffati e denaro, in relazione a un presunto debito legato all’acquisto di cocaina.
Arresti e misure cautelari eseguite
Nel corso delle perquisizioni, presso l’abitazione della donna, sono stati rinvenuti 4.300 euro in contanti, sequestrati come probabile provento dell’attività di spaccio. Dopo l’esecuzione dell’ordinanza, il gambiano e l’italiana sono stati trasferiti in carcere – rispettivamente a La Spezia e Ragusa –, mentre il rumeno è stato posto agli arresti domiciliari.
Le indagini preliminari proseguono e, al momento, gli indagati godono del principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it