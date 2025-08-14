Aggressione a Santa Maria del Focallo: 17enne denunciato per accoltellamento

I militari della Stazione di Ispica hanno denunciato un 17enne di origini marocchine, residente a Rosolini, per lesioni personali aggravate, a seguito di una violenta aggressione avvenuta nella tarda serata di domenica a Santa Maria del Focallo, nel comune di Ispica.

Violenta lite a Santa Maria del Focallo: giovane tunisino aggredito

Secondo le ricostruzioni, la vittima, un giovane tunisino, stava cercando di mediare in una lite scoppiata sul litorale. Il suo tentativo di pacificazione ha scatenato però l’ira di uno dei litiganti, che dopo essersi allontanato per qualche minuto, è tornato con altri amici e ha aggredito ripetutamente il giovane tunisino.

Aggressione con oggetti contundenti e coltello

L’aggressione si è consumata con l’uso di oggetti contundenti: una bottiglia in vetro, una sedia in alluminio e, in un gesto estremo, un fendente all’addome della vittima, che ha dovuto ricevere cure immediate al pronto soccorso dell’ospedale di Modica. I medici hanno riscontrato lesioni guaribili in circa 30 giorni.

Indagini dei Carabinieri di Ispica e raccolta prove

I militari della Stazione di Ispica, intervenuti tempestivamente, hanno raccolto testimonianze e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, riuscendo a ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione.

Denuncia alla Procura dei Minorenni di Catania

Al termine delle indagini, il 17enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania. L’episodio sottolinea la crescente attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto della violenza giovanile sul territorio ragusano.

