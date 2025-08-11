Lite fra giovanissimi finisce in accoltellamento: è successo a Santa Maria del Focallo

Ad indagare sono i carabinieri di Ispica che hanno avviato l’attività investigativa dopo essere intervenuti sul posto. Il fatto di sangue è avvenuto la notte scorsa nei pressi del Lido PazMaya che si affaccia proprio sul mare. La serata di San Lorenzo invitava a stare in spiaggia e godersi lo spettacolo agostano rischiarato da una luna rossa piuttosto affascinante. Tanti i giovani ed i giovanissimi che si trovavano a festeggiare San Lorenzo. Musica, balli e ritrovi sulla sabbia.

A tarda notte alcuni giovani finiscono alle mani: sono extracomunitari che, dopo aver alzato il gomito un po’ di troppo, sono venuti alle mani pare per futili motivi. La peggio un tunisino, residente a Pozzallo, che è finito in ospedale. A lui sono stati applicati dei punti di sutura alle ferite che, con un coltello, sarebbero state inferte da qualcuno dei partecipanti alla rissa al suo addome. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ispica per competenza di territorio. A loro il compito di individuare l’autore o gli autori dell’aggressione fisica con arma bianca che ha portato al ferimento del giovane. Si lavora anche per individuare coloro che hanno partecipato alla rissa.

© Riproduzione riservata