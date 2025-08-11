L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Lite fra giovanissimi finisce in accoltellamento: è successo a Santa Maria del Focallo
11 Ago 2025 15:34
Ad indagare sono i carabinieri di Ispica che hanno avviato l’attività investigativa dopo essere intervenuti sul posto. Il fatto di sangue è avvenuto la notte scorsa nei pressi del Lido PazMaya che si affaccia proprio sul mare. La serata di San Lorenzo invitava a stare in spiaggia e godersi lo spettacolo agostano rischiarato da una luna rossa piuttosto affascinante. Tanti i giovani ed i giovanissimi che si trovavano a festeggiare San Lorenzo. Musica, balli e ritrovi sulla sabbia.
A tarda notte alcuni giovani finiscono alle mani: sono extracomunitari che, dopo aver alzato il gomito un po’ di troppo, sono venuti alle mani pare per futili motivi. La peggio un tunisino, residente a Pozzallo, che è finito in ospedale. A lui sono stati applicati dei punti di sutura alle ferite che, con un coltello, sarebbero state inferte da qualcuno dei partecipanti alla rissa al suo addome. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ispica per competenza di territorio. A loro il compito di individuare l’autore o gli autori dell’aggressione fisica con arma bianca che ha portato al ferimento del giovane. Si lavora anche per individuare coloro che hanno partecipato alla rissa.
