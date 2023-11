Affollata messa in cattedrale in diretta su Raiuno. Una cartolina turistica da Ragusa. FOTO

Diretta nazionale, su Raiuno, stamani dalla Cattedrale di Ragusa, dedicata a San Giovanni Battista, in occasione del 1° novembre, solennità di Tutti i Santi. I cittadini di Ragusa e i telespettatori di Rai1 hanno avuto l’opportunità di partecipare a una messa straordinaria che ha offerto un’esperienza spirituale unica, resa possibile grazie al contributo della trasmissione televisiva “A Sua Immagine”, condotta con eleganza e devozione da Lorena Bianchetti.

La messa, celebrata dal vescovo della diocesi, monsignor Giuseppe La Placa, ha segnato un momento di riflessione e preghiera per la comunità locale e per tutti coloro che hanno avuto la possibilità di partecipare virtualmente a questa importante celebrazione religiosa.

Il luogo scelto per questa messa speciale, la Cattedrale di San Giovanni Battista, si è rivelato una scelta perfetta. La cattedrale è un autentico gioiello architettonico situato nel cuore di Ragusa ed è un simbolo di profonda spiritualità per la comunità locale. La sua maestosità ha offerto uno sfondo imponente per la celebrazione, che ha catturato l’attenzione di chiunque abbia seguito la messa in diretta.

La messa è stata preceduta da un video introduttivo che ha mostrato le bellezze di Ragusa e di Ibla ma anche un volo dall’alto lungo il litorale di Marina di Ragusa, divenendo una vera e propria cartolina a beneficio della promozione turistica.