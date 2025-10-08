Aeroporto di Comiso, la Provincia scopre l’acqua calda: servono bus per i turisti. Appello alla Regione

La piena operatività dell’Aeroporto di Comiso passa necessariamente dal rafforzamento del Trasporto Pubblico Locale. Un nodo complesso, difficile da sciogliere, data la quasi totale inesistenza di trasporto pubblico adeguato dallo Scalo verso altre città della provincia e non. Chi arriva all’aeroporto di Comiso rischia di restare lì dov’è, senza la possibilità di spostarsi, se non in automobile. La Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, ha ufficialmente richiesto alla Regione Siciliana l’attivazione urgente di nuove linee di collegamento e il potenziamento di quelle esistenti, con l’obiettivo di garantire l’accessibilità dello scalo ai principali centri urbani della provincia e delle aree limitrofe.

Secondo il Piano allegato alla richiesta, i collegamenti coinvolgerebbero comuni come Ragusa, Modica, Scicli, Pozzallo, Ispica, la fascia costiera iblea (Scoglitti, Santa Croce Camerina, Marina di Ragusa, Donnalucata) e importanti città delle province vicine (Siracusa, Catania, Enna, Caltanissetta, Agrigento), tra cui Niscemi, Gela, Licata, Canicattì, Enna, Piazza Armerina, Caltagirone, Noto e Siracusa. La proposta tiene conto anche degli orari dei voli della Winter 2025, permettendo un coordinamento efficiente tra partenze e arrivi dei bus.

Garantire mobilità e attrattività dello scalo

L’obiettivo è duplice: fornire un servizio efficiente ai cittadini e ai passeggeri e ampliare il bacino d’utenza dell’aeroporto, aumentando l’attrattività dello scalo e sostenendo le misure già avviate per incrementare i voli domestici e internazionali.

